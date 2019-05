Orðið á götunni er að ekki hafi allir verið sáttir við niðurstöðuna í stjórnarkjöri Skeljungs í vikunni, þegar Jón Ásgeir Jóhannesson, fyrrverandi útrásarvíkingur var kjörinn varaformaður stjórnar.

Uppstillingarnefnd Skeljungs hafði fyrir fundinn mælt með Jóni, en um leið var ekki mælt með að Kjartan Örn Sigurðsson yrði áfram í stjórninni og því tæki Jón Ásgeir sæti hans, sem úr varð.

Vísað var til reynslu Jóns Ásgeirs í rekstri smásölu, sem talin var til yfirburða og þá var talið honum til tekna að vera vel giftur:

segir í umsögn nefndarinnar, en eiginkona Jóns Ásgeirs, Ingibjörg Pálmadóttir, á hlut í félaginu.

Þess skal getið að Kjartan Örn sat sjálfur í uppstillingarnefndinni, en kom ekki að mati framboðanna né gerð tillögunnar. Kjartan er framkvæmdastjóri SRX ehf. og framkvæmdastjóri Verslanagreingar ehf. en var áður forstjóri Egilsson hf. og framkvæmdastjóri Strax í Evrópu.

Kjartan Örn, sem sagður er keppnismaður mikill, tók ósigrinum ekki alveg þegjandi og hljóðalaust, en orðið á götunni er að hann hafi sagt eitthvað á þessa leið á samfélagsmiðlum þegar úrslitin voru ljós:

„I was replaced on the board of directors at Skeljungur today for Jón Ásgeir Jóhannesson. But fuck it, I´m Cool Calm and Collected and Thankful for the opportunity and Experience which I´ll use as more fuel on the fire.“