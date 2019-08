Helgi bauð Rögnu velkomna er hann kvaddi Alþingi: „Maðurinn er stofnun í sjálfu sér“

Helgi Bernódusson, fráfarandi skrifstofustjóri Alþingis, lýkur störfum nú um mánaðamótin og kvaddi starfsfólk þingsins í Skála Alþingis í dag við hátíðlega athöfn. Hann afhenti Rögnu Árnadóttur, sem tekur við starfi skrifstofustjóra 1. september, lyklana að húsakynnum þingsins.

Helgi var ausinn lofi í athöfninni, og Þor­steinn Magnús­son, vara­skrif­stofu­stjóri, sagði í gamansömum tón að Helgi væri nú eng­inn venju­leg­ur maður:

„Hann er stofnun í sjálfu sér“ (He’s an instituti­on in him self“)