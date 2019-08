Davíð um undirskriftasöfnunina: „You can’t make this shit up“

Jón Kári Jónsson, formaður félags Sjálfstæðismanna í Hlíða- og Holtahverfi í Reykjavík, hyggst ekki skila inn undirskriftarlistum þeirra sjálfstæðismanna sem krefjast atkvæðagreiðslu um þriðja orkupakkann, til miðstjórnar flokksins, fyrr en að málið verður tekið fyrir á Alþingi þann 2. september.

seg­ir Jón Kári við mbl.is.

Samkvæmt reglum flokksins getur landsfundur, flokksráð eða miðstjórn haldið ráðgefandi atkvæðagreiðslu ef 5000 undirskriftir safnast um tiltekið málefni, þar af 300 úr hverju kjördæmi.

Hann nefnir einnig að þetta sé gert með tilliti til þess að samkvæmt fundi í Valhöll var ákveðið að undirskriftirnar yrðu ekki teknar til greina heldur aðeins hafðar til hliðsjónar og því sjái hann enga ástæðu til að hætta nú, en upphaflega var gert ráð fyrir að henni lyki í gær:

segir Jón við RÚV, en hann vill ekki gefa upp hversu margar undirskriftir hafi náðst.

Sjá einnig: Áhrifamaður í Sjálfstæðisflokknum safnar undirskriftum gegn þriðja orkupakkanum – „Þetta er ekki gert til höfuðs forystu flokksins“

Davíð Þorláksson, lögfræðingur og fyrrverandi formaður Sambands ungra sjálfstæðismanna, finnst undirskriftasöfnunin með ólíkindum, en hann er stuðningsmaður þriðja orkupakkans.

Hann gagnrýnir að ekki sé gefið upp um fjöldann á þeim undirskriftum sem hafi þegar safnast:

Hann segir á Twitter:

„Menn sem kalla eftir beinu lýðræði, því niðurstaða þeirra sem við höfum kosið sem okkar fulltrúa hentar þeim ekki, safna persónuupplýsingum um fólk og neita að gefa upp hvernig það gengur. You can’t make this shit up.“

Menn sem kalla eftir beinu lýðræði, því niðurstaða þeirra sem við höfum kosið sem okkar fulltrúa hentar þeim ekki, safna persónuupplýsingum um fólk og neita að gefa upp hvernig það gengur. You can’t make this shit up. https://t.co/b91O5QrTVe

— Davíð Þorláksson (@davidthorlaks) August 26, 2019