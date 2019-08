Segir Bergþór og Gunnar Braga vera gerendur sem þykist vera þolendur – „Þeir segjast hafa beðist afsökunar og láta svo sem þeir hafi ekkert gert sem krefjist afsökunarbeiðni“

„Gunnar Bragi Sveinsson og Bergþór Ólason segjast hafa verið beittir kynferðislegu ofbeldi af konu úr öðrum þingflokki og að þeir séu sárir yfir því að einlægt einkasamtal um málið hafi verið notað gegn þeim,“ segir baráttukonan Elísabet Ýr Atladóttir í nýjum pistli á Stundinni. Hún skrifar þar um Klaustursmálið og staðnæmist sérstaklega við þær fullyrðingar Bergþórs Ólasonar að Albertína Friðbjörg, þingkona Samfylkingarinnar, hafi áreitt hann kynferðislega og með því að Siðanefnd Alþingis telji ummæli hans um Albertínu á Klaustursupptökunum vera brot á siðareglun Alþingis sé verið að refsa þolanda kynferðislegrar áreitni fyrir að segja frá áreitninni í einkasamtali.

Elísabet fer þessum orðum um þetta einkasamtal:

„Við könnumst öll við þetta svokallaða einkasamtal, betur þekkt sem Klausturfokk (eða Klausturgate). Ef við stiklum á stóru þá var samstarfskona þeirra líkami sem typpið á Bergþóri passaði í, Gunnar Bragi sagði aðra vera tík sem þeir þyrftu að hjóla í, ein var minna hot í ár, enn önnur húrrandi klikkuð kunta. Og svo framvegis, allt í þessum dúr. Kynferðisbrotið ógurlega sem þeir halda nú fram að þeir hafi verið beittir þótti svo fyndið á barnum að þeir reyndu að toppa hvorn annan í hversu krassandi það hefði verið með ýmiskonar grófum lýsingum. Sigmundur Davíð sagði að margir hefðu reynt að sannfæra Bergþór um að „take one for the team“ þegar hin stórfyndna „nauðgun“ átti sér stað. Take one for the team Beggi. Hehe.“