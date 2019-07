Hógvær tillaga – því hendið þið ekki börnunum á grillið?

A Modest Proposal er fræg ritgerð eftir írska höfundinn Jonathan Swift. Hún var samin 1729 og heitir fullu nafni: „A Modest Proposal, in full A Modest Proposal for Preventing the Children of Poor People from Being a Burthen to their Parents, or the Country, and for Making Them Beneficial to the Publick„.

Þetta er auðvitað háðsádeila. Fátæktin og eymdin á Írlandi var slík og kúgun Englendinga að Swift lagði einfaldlega til að barnafjöldin sem fæddist í landinu yrði nýtt til matar handa fyrirfólki á Englandi. Þannig gætu foreldrarnir aðeins lagað fjárhagsstöðu sína.

Ritgerðin varð fræg og umdeild og enn í dag er hugtakið „A Modest Proposal“ notað um vissa tegund af háði, háði sem virðist vera sett fram í fullri alvöru.

Mér flaug þetta í hug þegar ég las litla færslu frá einum gáfaðasta og hugkvæmasta vini mínum á Facebook, Viðari Víkingssyni.

Viðar skrifar um loftslagsbreytingar – þetta er einmitt dæmi um hógværa tillögu eins og hjá Swift.