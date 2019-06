Geir hættir sem sendiherra og hefur störf hjá Alþjóðabankanum

Geir H. Haarde hættir sem sendiherra í Bandaríkjunum á morgun og hefur störf hjá Alþjóðabankanum um mánaðarmótin.

Geir verður fulltrúi Norðurlanda og Eystrasaltsríkjanna. Þetta kemur fram í tilkynningu á Twitter og greint var frá í Fréttablaðinu.

Í færslunni segir Geir að þessi ríflegu fjögur ár sem hann gegndi sendiherrastöðu í Bandaríkjunum hafi verið frábær, en í dag sé seinasti dagurinn í þeirri stöðu og nú taki við ný árskorun hjá Alþjóðabankanum.

Birti hann með færslunni mynd af sér og aðstoðarkonu sinni, Ásdísi Hreinsdóttur.

My last day on the job as Iceland’s Ambassador to the U.S. ⁦@IcelandInUS⁩ after four and a half great years. Now moving on July 1 to a new challenge as Nordic/Baltic Executive Director at #WorldBank – Here w my excellent assistant Asdis Hreinsdóttir ⁦@MFAIceland⁩ pic.twitter.com/Xp5vxZdLM5

— Geir H. Haarde (@GHaarde) June 28, 2019