„Allt þeirra ólán er öðrum að kenna“ – Segir Kolbrún um þingmenn Miðflokksins

Þingmenn Miðflokksins hafa að undanförnu haldið uppi málþófi gegn þriðja orkupakkanum svokallaða á Alþingi. Þeir hafa verið óþreytandi við að standa í pontu að næturlagi og langt fram eftir morgni til að ræða orkupakkann sín á milli og svara hver öðrum og jafnvel sjálfum sér enda eru þeir einu þingmennirnir sem taka þátt í umræðunum, aðrir hafa lokið máli sínu. Þetta málþóf er viðfangsefni Kolbrúnar Bergþórsdóttur í pistli hennar í Fréttablaðinu í dag en hann nefnist Næturþing.

„Fyrir örfáum árum var á öllum tímum sólarhrings hægt að fylgjast með sjónvarpsþáttunum Keeping up with the Kattarshians og fræðast um hversdagslíf nokkurra kettlinga sem höfðust við á draumastað þar sem voru kojur, matardallar, alls kyns dót og ýmisleg önnur þægindi sem kettir kunna vel að meta. Eins og katta er háttur sváfu kettlingarnir býsna mikið og þegar þeir voru vakandi voru þeir yfirleitt að borða. Einstaka sinnum brugðu þeir á leik. Þetta var notalegt sjónvarpsefni og yfir því var fallega sakleysislegur blær. Sumir sem vöknuðu um miðja nótt höfðu þess vegna fyrir sið að kveikja á tækjum sínum og fylgjast með þessum litlu kettlingum dálitla stund áður en þeir gerðu aðra atlögu að draumalandinu. Sömuleiðis var ágætt að kveikja á ný um morguninn áður en lagt var út í daginn og kanna ástand kettlinganna. Ætíð var í góðu lagi með þá.“

Segir Kolbrún í inngangi pistilsins og víkur síðan að útsendingu frá næturfundum Alþingis.

„Hún brestur yfirleitt á þegar skyggja tekur og stendur venjulega fram á morgun. Í þeirri útsendingu skiptast þingmenn Miðflokksins á að fara í pontu Alþingis og skrafa hver við annan um þriðja orkupakkann. Í baksýn má sjá þreytulegan forseta Alþingis og enn þreyttari starfsmann þingsins sinna þeirri skyldu sinni að vera viðstaddir þennan einkafund þingmanna Miðflokksins. Þingmennirnir eru furðu brattir miðað við að þeir strita við að tala um miðja nótt þegar heiðarlegur almenningur sefur svefni hinna réttlátu.”

Segir Kolbrún og bætir við að þingmennirnir hafi ekkert nýtt fram að færa heldur endurtaki hluti sem hafa margoft komið fram. Þá ræði þeir einnig mikið um Noreg. En hún er ekki eins hrifin af þingmönnunum og fyrrnefndum kettlingum.

„Ólíkt kettlingunum er ekkert krúttlegt við þingmennina og endurtekningarsamar raddir þeirra virka svæfandi, sem er ágætt fyrir áhorfandann. Hann getur, ólíkt þingforseta og hinum ólánsama starfsmanni Alþingis, flýtt sér aftur í rúmið, breitt yfir haus og flúið á vit drauma. Þjóðin á vitanlega í nokkrum erfiðleikum með að skilja hvernig það megi vera að þingmenn eins flokks geti lagt undir sig þinghúsið, tekið forseta þings og starfsmenn í gíslingu og breitt úr sér um nætur og fram á morgun.”

Segir Kolbrún og bætir við að forseti Alþingis, Steingrímur J. Sigfússon, hafi höfðað til samvisku þingmanna Miðflokksins en eigi að vita betur:

„Steingrímur á að vita að á þeim bæ eru menn ekki mikið gefnir fyrir að líta í eigin barm og því ansi ólíklegir til að fá samviskubit vegna gjörða sinna. Þetta kom berlega í ljós þegar einn þingmaður Miðflokksins sagðist vera miður sín vegna þess álags sem næturfundirnir sköpuðu starfsfólki þingsins og kenndi forseta Alþingis um þá stöðu. Enn sem fyrr verður það ekki haft af þingmönnum Miðflokksins að þeir sýna óbilandi staðfestu í því að kasta frá sér ábyrgð á gjörðum sínum. Allt þeirra ólán er öðrum að kenna.”

Segir Kolbrún og lýkur máli sínu með að segja að einungis sé tímaspursmál hvenær útsendingum frá þessum einkaumræðum Miðflokksmanna ljúki en ólíkt hinum krúttlegu kettlingum verði þeirra ekki saknað.