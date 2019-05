Joni Mitchell söng í einu af sínu frægustu lögum: „They paved paradise and put up a parking lot.“ Þeir malbikuðu yfir paradís og settu upp bílastæði.

Mér kom þetta lag í hug þegar ég gekk eftir Suðurgötunni í gær. Við Suðurgötu 12 hefur verið einhver fegursti garður í Reykjavík, upphlaðinn á stöllum, túlípanarnir hafa verið þar til mikils augnayndis hvert vor. Ég held ég hafi hvergi séð glæsilegri túlípana í bænum.

En nú þarf væntanlega að koma fyrir fleiri bílum. Búið að ryðja öllum gróðrinum burt, fletja út og svo verður að líkindum malbikað yfir.

Svipað hefur reyndar verið gert við fleiri garða í borginni, þarf reyndar ekki að fara lengra en niður í Suðurgötu 6 þar sem sérlega fallegur garður var eyðilagður. Og sums staðar hér í næstu húsum við mig hefur görðum og gróðri verið rutt burt – fyrir bíla.

Joni segir líka í textanum – „you don’t know what you’ve got till it´s gone.“ Það á ágætlega við hérna.

Hér er mynd af garðinum við Suðurgötu 12 eins og hann lítur út á vefnum ja.is.