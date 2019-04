„Patriotism is the last refuge of a scoundrel.“

Svo hljóma fleyg orð Samuels Johnson – skráð af James Boswell sem ritaði ævisögu hans. Johnson talaði í snjallyrðum og fyrirsögnum og Boswell skráði. Færði kannski í stílinn.

Þetta er ekki alveg auðvelt að þýða. „Föðurlandsást er síðasta skjól skálksins,“ finn ég alnetinu.

En þessi orð koma í hugann þegar maður les um síðustu afrek Donalds Trump. Hann ætlar að láta Bandaríkin standa utan við alþjóðlegan samning Sameinuðu þjóðanna sem miðar að því að hafa hemil á vopnasölu milli ríkja.

Þetta gerir Trump í nafni, já hvers – fullveldis. Honum verður tíðrætt um að ekki megi takmarka fullveldi Bandaríkjanna. Fullveldi er reyndar orð sem er mikið í umræðunni núorðið, víða um heim.

Og upp í hugann koma orð Johnsons.

Johnson og Boswell á góðri stund.