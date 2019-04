Vigdís gagnrýnir Reykjavíkurborg fyrir skort á mengunareftirliti vegna nýs Landspítala – Engin úttekt verið gerð

Vigdís Hauksdóttir, oddviti Miðflokksins í Reykjavík, gagnrýndi skort á eftirliti Reykjavíkurborgar með mengunarvörnum vegna byggingu nýs Landspítala harðlega á fundi umhverfis- og heilbrigðisráðs Reykjavíkurborgar í morgun.

Samkvæmt svari Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkurborgar (HER) við spurningum Vigdísar um eftirlit með mengunavörnum, hefur engin úttekt verið gerð um mengunarvarnir á svæðinu, þar sem það sé ekki á verksviði Heilbrigðiseftirlitsins, heldur byggingafulltrúa Reykjavíkurborgar. Þá er tekið fram að engin mengun hafi komið fram á byggingareitnum, samkvæmt byggingafulltrúa Reykjavíkurborgar.

Einnig segir í svarinu að ekki hafi verið gerðar neinar úttektir á hávaða í tengslum við framkvæmdirnar, en reglulega er sprengt á svæðinu.

Engar kröfur eru hinsvegar gerðar um takmörkun hávaða á svæðinu, þar sem hávaðareglugerðin hefur engin eiginleg hávaðamörk, aðeins tímamörk.

Segir í svarinu að framkvæmdin sé innan þeirra tímamarka og að engar kvartanir hafi borist vegna hávaða heldur.

Vigdís lagði fram bókun á fundinum, hvar hún segir forkastanlegt að ekki hafi verið mælt svifryk, brennisteinsdíoxíð, brennisteinsteinsvetni, koldíoxíð, kolmónaoxíð og köfnunarefnisoxíð eins og alltaf hafi verið gert í loftgæðamælingum borgarinnar og átelur Reykjavíkurborg fyrir að hafa ekki sinnt eftirlitinu sem skyldi:

Einnig segir í bókun Vigdísar að með ólíkindum sé að Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur vísi ábyrgðinni á stjórn Landspítalans/Landlæknis, er varðar mengun úr jarðvegi, þegar fyrir liggi, samkvæmt svari umhverfis- og auðlindaráðherra við fyrirspurn frá Önnu Kolbrúnar Árnadóttur, þingmanns Miðflokksins, um sama efni, að ábyrgðin sé Reykjavíkurborgar:

Í svari ráðuneytisins kemur einnig fram að engar kvartanir hafi borist vegna hávaða og engar kröfur verið gerðar um að byggingarsvæðið verði bleytt með vatni til að koma í veg fyrir loftmengun.

Loks vísar ráðuneytið á Reykjavíkurborg þegar kemur að ábyrgð og eftirliti með framkvæmdinni:

Spurningar Vigdísar til heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur.

Svörin eru skáletruð:

1. Hefur heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur gert úttekt á byggingarreit nýs Landspítala við Hringbraut hvað varðar mengunarvörnum, hollustuháttum og matvælaöryggi. Ef svo er, hvenær var úttektin gerð ? Ef úttektin hefur ekki verið gerð, stefnir HER á það að gera slíka úttekt ?

Slík úttekt hefur ekki verið gerð enda ekki á verksviði HER. Byggingarfulltrúi fer með úttektir á byggingarsvæðum og hefur eftirlit með þeim. HER barst tilkynning um olíutanka sem á að staðsetja á byggingarsvæðinu og staðan á því er að beðið er heimildar Byggingafulltrúa á staðsetningu áður en HER tekur þá út. Aðkoma HER til þessa hefur verið að fara yfir teikningar og veita leiðbeiningar um það sem varðar mengunarvarnir, hollustuhætti og matvælaöryggi vegna hönnunar nýs Landspítala. Verktakar á svæðinu eða Byggingarfulltrúi hafa ekki kallað HER og skv. upplýsingum frá Byggingarfulltrúa hafa ekki hafi komið upp mengunartilvik hingað til á byggingareitnum.