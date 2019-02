Söngfuglinn Inga Sæland æfir sig fyrir þorrablótið – Sjáðu og heyrðu hana taka lagið

Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, er annáluð söngkona, en hún sá til dæmis fyrir sér sem slík á Spáni í tvö sumur og sló eftirminnilega í gegn í X-Factor þáttunum sálugu, þar sem hún komst alla leið í úrslit.

Þorrablót Flokks fólksins er um næstu helgi og auðvitað mun formaðurinn taka í hljóðnemann eins og henni er einni lagið. Hún æfði sig aðeins í dag við undirleik Birgis Jóhanns Birgissonar og ekki er að heyra annað en að Inga hafi neglt þetta í „fyrstu töku,“ en fyrir valinu varð slagarinn It´s now or never eftir engan annan en kónginn sjálfan, Elvis Presley, frá árinu 1960. Það er mest selda smáskífa kóngsins frá upphafi, hefur selst í rúmlega 20 milljón eintökum.

Sjón og heyrn er sögu ríkari: