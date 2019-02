Guðlaugur Þór kallaður á teppið til að útskýra mál sitt

Guðlaugur Þór Þórðarson, utanríkisráðherra, hefur verið boðaður á fund utanríkismálanefndar Alþingis á morgun, til að útskýra yfirlýsingu sína í gær, þar sem hann sagði Ísland styðja Juan Gauidó, leiðtoga stjórnarandstöðunnar í Venesúela, sem næsta forseta landsins í stað sósíalistans Nicolás Maduro.

Varaformaður utanríkisnefndar, Rósa Björk Brynjólfsdóttir, þingmaður VG, segir við RÚV að Guðlaugur hafi ekki haft neitt samráð við nefndina vegna yfirlýsingar sinnar. Segir hún nefndina fyrst hafa fengið tölvupóst um málið í gærkvöldi, og minnisblað í fyrradag, sem var þó ekki um yfirlýsinguna sjálfa. Formaður nefndarinnar er Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, þingmaður og ritari Sjálfstæðisflokksins.

Rósa segist almennt vera talsmaður samráðs:

segir Rósa og nefnir að hún styðji einnig frjálsar kosningar í Venesúela og að þær fari fram sem fyrst.

Segir hún að þó þurfi að skýra ýmislegt, til að mynda sé mismunandi tónn í yfirlýsingum hinna Norðurlandanna:

Iceland supports @jguaido as the Interim President of Venezuela. Free and fair elections should now be called and the will of the people respected.

— Guðlaugur Þór (@GudlaugurThor) February 4, 2019