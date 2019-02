Katrín Jakobsdóttir tekur pólitíska áhættu – Gæti ráðið úrslitum í kosningum

Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, er stuðningsmaður knattspyrnuliðsins Liverpool. Fékk hún forláta Liverpool trefil í afmælisgjöf frá eiginmanni sínum og birti mynd af því á Twitter líkt og greint var frá á 433

Einhverjir gætu hrokkið í kút við þær upplýsingar að eiginmaður Katrínar er sjálfur aðdáandi Manchester United, en hatrið milli stuðningsmanna þessara tveggja liða er frægt, þó svo ástin sameini vitaskuld skötuhjúin, enda sigrar ástin allt.

Even though my husband is a devout @ManUtd fan this is what he gave me for my birthday. Love conquers all @LFC @KOP_is #YNWA pic.twitter.com/BFr2aaUnZ4

— Katrín Jakobsdóttir (@katrinjak) February 1, 2019