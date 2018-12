Svartþröstur syngur um miðja nótt

Maður hefur tekið eftir því að fuglar syngja í nóttinni hérna í Miðborginni í góðviðrinu undanfarið. Ég fór í Dómkirkjuna á jólanótt. Kirkjugestir heyrðu að í jólatrénu á Austurvelli sat fugl sem söng fagurlega.

Og söngurinn hefur heyrst hér fyrir utan á hverri nóttu yfir hátíðarnar.

Ég er ekki vel að mér um fugla, en eftir því sem ég kemst næst eru þetta svartþrestir og líklega ungir karlfuglar. Þeir eiga það til að æfa söng sinn á skrítnustu tímum – það má líka vera að borgarljósin rugli þá.

Svartþrestir fóru að nema land á Íslandi fyrir ekki mörgum árum, þeir eru aufúsugestir.

Ég náði mynd af einum af þessum söngfuglum í ljósaskiptunum í dag. Hann sat uppi á loftneti á Hverfisgötunni og söng af lífs- og sálarkröftum. Nei, þetta er ekki frábær ljósmynd.

En Paul McCartney fer semsagt ekki með fleipur þegar hann syngur í laginu fræga: Blackbird singing in the dead of night.