Styrmir um gulu vestin: „Umhugsunarefni fyrir okkur Íslendinga um þessar mundir, þegar stefnir í harkaleg átök á vinnumarkaði“

Styrmir Gunnarsson, fyrrverandi ritstjóri Morgunblaðsins, hefur áhyggjur af mótmælum í aðdraganda kjarasamninga hér á landi. Hann spyr hvað sé að gerast í Evrópu, hvað valdi þeim mótmælum sem eigi sér þar stað um þessar mundir og nefnir gulu vestin í Frakklandi:

„Fjölmiðlar beggja vegna Atlantshafs hafa síðustu daga fjallað töluvert um mótmælagöngur að undanförnu víða um Evrópu. Alþjóðlega þekktur blaðamaður síðustu áratugi, Thomas L. Friedman, spyr í fyrirsögn á grein í New York Times, hvort komið sé að endalokum Evrópu (The End of Europe?) og á þá væntanlega við Evrópusambandsins.

Þýzka fréttastofan Deutsche-Welle tók fyrr í vikunni saman yfirlit yfir mótmælaaðgerðir á meginlandi Evrópu og bendir á að í Ungverjalandi hafi komið til víðtækra mótmæla vegna nýrrar vinnulöggjafar, í Albaníu vegna skólagjalda og í Serbíu vegna ofbeldis, sem vinstri sinnaður serbneskur stjórnmálamaður var beittur. Mótmælaaðgerðir gulu treyjanna í Frakklandi eru svo á allra vörum. Fréttastofan spyr, hvort hitastigið á götum borga Evrópu sé að hækka.

Gular treyjur hafa sést hér og þar í Belgíu og Hollandi án þess að það hafi leitt til almennra mótmæla og tilraun Söhru Wagenknecht og nýrrar stjórnmálahreyfingar hennar, Aufstehen, til slíkra mótmæla í Munchen náðu ekki flugi. Síðustu fréttir herma, að gulu treyjurnar séu nú á leið til Portúgals og hugsanlega megi búast við mótmælum þar í dag, föstudag.“