May stóð af sér vantraustið

Theresa May, formaður breska Íhaldsflokksins og forsætisráðherra Bretlands, stóð í kvöld af sér vantrauststillögu sem formaður flokksins en flokksfélagar hennar, sem eru óánægðir með samning hennar við ESB um úrgöngu úr sambandinu lögðu fram vantrauststillöguna. Fyrr í kvöld tilkynnti May að hún ætlaði ekki að bjóða sig fram til endurkjörs í lok kjörtímabilsins árið 2022. 200 þingmenn Íhaldsmanna greiddu atkvæði gegn tillögunni en 117 greiddu atkvæði með vantrausti. Það er því rúmlega þriðjungur þingmanna flokksins sem styður ekki May.