Skúli segir nýja fjárfestinn vera „best of the best“

Í morgun var greint frá því að Icelandair hefði fallið frá kaupunum á WOW air. Á starfsmannafundi í morgun greindi Skúli Mogensen, eigandi og forstjóri WOW frá því, að fjársterkur aðili væri að skoða kaup á flugfélaginu. Um væri að ræða aðila sem félagið þekkti vel og myndi það skýrast í næstu viku:

„Sá sem telst best of the best er að fjárfesta í WOW air og verður það tilkynnt eftir viku,“