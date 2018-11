Hildur talar um þöggun Orkuveitunnar –  Viðkvæmir kaflar ekki birtir í skýrslunni

Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðismanna og einn stjórnarmanna í Orkuveitu Reykjavíkurk, segir að margir hafi upplifað þöggun vegna þess að mikilvægir og viðkvæmir kaflar voru teknir úr skýrslu Innri endurskoðunar um vinnustaðamenningu hjá OR, fyrir birtingu hennar. Hefur stjórn Orkuveitunnar ekki fengið að sjá þetta efni.

Hér er um að ræða persónulegar frásagnir fólks af meintri áreitni og einelti. Einnig vantar umfjöllun um brottrekstur þeirra Áslaugar Thelmu Einarsdóttur og Bjarna Más Júlíussonar. Áslaug Thelma var rekin í kjölfar þess að hún kvartaði undan óviðeigandi framkomu Bjarna og Bjarni var rekinn vegna óviðeigandi framkomu í garð starfsmanna. Áslaug var rekinn vegna meints „frammistöðuvanda“. Bæði störfuðu hjá ON, Orku náttúrunnar, dótturfyrirtæki OR. OR hefur ekki viljað gera þessar umsagnir opinberar vegna persónuverndarlaga. Innri endurskoðun metur í skýrslunni brottrekstur beggja sem réttmætan. Hvorki Áslaug né Bjarni hafa birt þessar upplýsingar um sig en þó skrifaði Bjarni blaðagrein þar sem hann staðhæfir að skýrslan hreinsi sig af ásökunum um kynferðislega áreitni. Vill hann þó ekki birta þær upplýsingar.

Í viðtali við RÚV segir Hildur að margir upplifi leyndina á þessum upplýsingum sem þöggun.

