Flokkur fólksins kemur Einari til varnar og húðskammar OR

Flokkur fólksins sendi frá sér harkalega bókun í morgun um málefni Orkuveitunnar vegna hótana fyrirtækisins um að lögsækja Einar Bárðarson, eiginmann Áslaugar Thelmu Einarsdóttur, sem rekin frá ON, dótturfyrirtæki OR, fyrir meinta fjárkúgun.

Í tölvupósti til OR eftir brottvikningu Áslaugar frá ON lagði Einar til að uppsögnin yrði dregin til baka eða að Áslaug fengi greidd laun í tvö ár og sagðist ekki linna látum þar til Áslaug hefði fengið réttmæt málalok. OR hefur látið í það skína að Einar verði mögulega kærður fyrir tilraun til fjárkúgunar fyrir þessi skrif.

Flokkur fólksins fordæmir þessa hótun. „Þetta er kannski harkaleg bókun en mér finnst þetta líka bara svo harkalegt þarna hjá þeim hvernig komið er fram í þessu máli sem gerir það verra en þarf,“ segir Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi Flokks fólksins.

Í bókunni er lagt til að OR láti þegar af slíkum hótunum og beini sjónum að eigin mistökum í málinu. Bókunin er svohljóðandi:

„Bókun Flokks fólksins og tillögur í OR málinu í morgun á fundi borgarráðs 22. nóv.

Kynning var á skýrslu innri endurskoðunar um OR málið. Margt er enn óljóst t.d. hvort uppsögn konunnar er á grunni kvörtunar um kynferðislega áreitni eða „frammistöðu“. Flokki fólksins finnst margt í viðbrögðum OR í þessu máli vera harkalegt. Hver svo sem vandinn er talinn hafa verið í tengslum við frammistöðu viðkomandi starfsmanns hefðu viðbrögð fyrirtækisins átt að vera önnur en að reka starfsmanninn. Allt í kringum það nákvæmlega er mjög óljóst. Sú gagnrýni að starfsmaður hafi komið með maka sinn á fund vegna uppsagnar er líka harkaleg. Því er haldið fram að það sé ekki löglegt en engu að síður gerði OR engar athugasemdir við það. Púður sem farið hefur í að ræða „opinbera smánun“ í tengslum við færslur maka á fb virkar eins og verið sé að færa fókusinn á annað. Flokki fólksins finnst það ósmekklegt og ótaktískt að hóta að skoða lögsókn vegna tölvupósta maka til OR sem skrifaðir eru í uppnámi eðli málsins samkvæmt. Það er ekki til þess fallið að milda þetta mál. Því er auk þess mótmælt að sitjandi forstjóri yfirgaf fund borgarráðs áður en umræðunni lauk.

Tillaga 1

Flokkur fólksins leggur til að OR láti umsvifalaust af þeirri hótun að skoða lögsókn vegna tölvupósts maka þess starfsmanns sem rekinn var frá Orkuveitunni í kjölfar kvörtunar um kynferðislega áreitni en starfandi forstjóri OR segist hafa upplifað þennan tölvupóst sem hótun.

Lagt er til að Orkuveitan beini sjónum sínum að eigin þáttum/mistökum í þessu máli og leiti allra leiða til að bæta sig sem fyrirtæki sem og leggja allt í sölurnar til að milda þetta mál frekar en að að ráðast til atlögu gegn maka þess starfsmanns sem hér um ræðir.

Tillaga 2

Óskað er eftir því að allar spurningar sem beint var til innri endurskoðunar og fulltrúa Orkuveitunnar á fundi borgarráðs 22. nóvember og varða OR málið sem var til kynningar verði svarað skriflega og svörin lögð fram á næsta fundi borgarráðs

Tillaga 3

Máli OR er langt frá því að vera lokið. Margt hefur komið fram sem vantar í úttekt innri endurskoðunar bæði hvað varðar hið einstaka mál sem verið hefur í umræðunni en einnig aðra þætti.

Lagt er til að skoðað verði að gera framhaldsathugun á þeim atriðum sem nefnd hafa verið á fundi borgarráðs að vanti í skýrsluna eða hafi verið vanreifuð.“