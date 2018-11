Þriðjungur starfsmanna Orkuveitu Reykjavíkur segist hafa upplifað einelti

Rúmlega þrjátíu prósent fyrrum starfsmanna Orkuveitu Reykjavíkur (OR) segjast hafa upplifað einelti á vinnustaðnum þegar þeir störfuðu þar. Þetta kemur fram í könnun sem Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar gerði. Fram kemur að töluverður munur sé á svörum núverandi og fyrrverandi starfsmanna varðandi upplifun þeirra af einelti á vinnustaðnum.

Fréttablaðið skýrir frá þessu í dag. Fram kemur að sjö prósent núverandi starfsmanna segist hafa upplifað einelti á vinnustaðnum. OR lýsti því viðhorfi sínu að vinnustaðamenningin hjá fyrirtækinu væri betri en gengur og gerist á vinnumarkaði og vísaði til niðurstöðu úttektarinnar. Helga Jónsdóttir, starfandi forstjóri OR, svaraði ekki fyrirspurn Fréttablaðsins um hvernig yfirlýsing OR samrýmist upplifun fyrrverandi starfsmanna.

Blaðið hefur eftir Eiríki Hjálmarssyni, upplýsingafulltrúa OR, að niðurstöður könnunarinnar séu meðal þeirra gagna sem verið sé að rýna í þágu úrbótastarfs.

Í skýrslunni er hvergi minnst á mál Ingvars Stefánssonar, framkvæmdastjóra fjármála, sem fékk formlega áminningu 2015 fyrir kynferðislega áreitni. Fréttablaðið fékk þau svör að mál hans hafi verið tekið til skoðunar hjá Innri endurskoðun en ekki hafi verið talin ástæða til að fjalla frekar um mál eftir viðtöl við hann, samstarfsmenn hans og fulltrúa starfsmannahalds.