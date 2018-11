Fjárfestingar í norrænum gagnaverum gætu tvöfaldast fram til ársins 2025

COWI Group vann rannsóknina “Data Centre Opportunities in the Nordics – An Analysis of the Competitive Advantages” og var hún gefin út af Norrænu ráðherranefndinni. Í henni er aðdráttarafl Norðurlandanna borið saman við hið svokallaða FLAP-D svæði (Frankfurt, London, Amsterdam, París og Dublin), gagnvart sívaxandi gagnamagni um allan heim og þeirri áskorun að takast á við sjálfbæran vöxt skýja, streymis og tölvuþjónustu.

Í skýrslunni er komist að þeirri niðurstöðu að Norðurlöndin séu líkleg til þess að auka hlut sinn vegna fimm lykilkosta sem þau búa yfir: nægjanlegrar endurnýjanlegrar orku, áreiðanlegra orkubirgða, lágs orkuverðs, pólitísks stöðugleika og greiðrar leiðar á markað, fyrst og fremst vegna þess að viðskipti eru aðgengileg.

Gert er ráð fyrir að fjárfestingar á norræna gagnaversmarkaðinum muni nema 2-4,3 milljörðum evra á ári árið 2025. Þetta miðast við árlega afkastagetu upp á 280-580 megawött á ári. Norðurlöndin eru vel tengd Bretlandi, meginlandi Evrópu og Bandaríkjunum og umfangsmikið ljósleiðarakerfi sem tengir Norðurlönd við Norður-Ameríku og Asíu er á skipulagsstigi.