Múhammeð spámaður var barnaníðingur, segir formaður Vantrúar – Sindri óttast ekki afleiðingarnar

„Að lokum vil ég segja það að Múhammeð, eins og honum er lýst í hadíðunum, var barnaníðingur,“ segir Sindri Guðjónsson, formaður Vantrúar, í grein á vefsvæði félagsins. Sindri stígur þar meðvitað fram með fullyrðingu sem erlendir dómstólar hafa skilgreint sem hatursáróður og austurrísk fræðikona hefur hlotið dóm fyrir sömu fullyrðingu.

Tilefni greinarinnar er nýgenginn dómur Mannréttindadómstóls Evrópu sem staðfestir dóm dómstóls í Austurríki sem dæmdi fræðikonu til sektargreiðslu fyrir að halda því fram í fræðilegum fyrirlestri að Múhammeð, spámaður múslíma, hafi verið barnaníðingur í nútímaskilningi. Dóminn má lesa hér og grein Sindra á Vantrúarvefnum má lesa hér.

Dómurinn hefur vakið töluverða athygli og umræður bæði erlendis og hérlendis. Sumir telja úrskurð Mannréttindadómstóls Evrópu vera reiðarslag fyrir tjáningarfrelsið og spyrja hvernig það geti verið hatursorðræða að reifa staðreyndir. Aðrir telja þetta einmitt vera hatursáróður en þeir hinir sömu eru jafnframt þeirrar skoðunar að umrædd fullyrðing styðjist ekki við staðreyndir. Í trúarritum íslams kemur fram að Múhammeð hafi fastnað sér stúlkuna Aishu er hún var sex ára og haft samræði við hana er hún var níu ára. Síðari tíma túlkendur halda því hins vegar sumir fram að stúlkan hafi verið á bilinu 15 til 19 ára gömul.

Sindri segir í grein sinni um þetta:

„Aisha var ein af eiginkonum Múhammeðs. Miðað við hadíðurnar, sem eru helgirit í Íslam sem standa skör fyrir neðan Kóraninn, var Aisha 6 ára þegar hún kvæntist Múhammeð. Hún var hjá foreldrum sínum til 9 eða 10 ára aldurs þar til hún flutti til Medína til Múhammeðs sem átti þá samræði við hana. Hann var 53 ára.

Þessi aldur hefur verið almennt viðurkenndur í gegnum aldirnar meðal múslima. Það hafa verið einhverjir tilraunir uppi til að hnika honum til, sem hófust fyrst við lok 19. aldar eða byrjun 20. aldar. Engu að síður er það ennþá meirihlutaskoðun múslima, leikra sem lærðra, að Aisha hafi verið 6-7 ára þegar hún giftist Múhammeð og 9-10 ára þegar hún flutti til hans og hann átti við hana samræði.“

Aðalatriðið er að múslimar trúa þessu sjálfir

Sindri skrifar enn fremur:

„Hvort að Múhammeð hafi í alvöru gifst Aishu þegar hann var 50 ára og hún 6 ára, og átt mök við hana 53 ára og hún 9 ára er eitthvað sem ég veit ekkert um (þrátt fyrir hadíðurnar, sem ég legg ekki trúnað á, frekar en Biblíuna eða Kóraninn). Það sem skiptir máli er að milljónir múslima trúa því að svo sé. Það hefur haft skelfilegar afleiðingar í för með sér í baráttunni við barnagiftingar víða um heim. Þær eru afskaplega oft réttlættar með því að það hljóti að vera í lagi að giftast börnum, því Múhammeð gerði það.“

Segir dóminn vera reiðarslag

Sindri fer síðan yfir dóminn yfir austurrísku konunni sem Mannréttindadómstíll Evrópu staðfesti og telur hann þessa niðurstöðu vera afar slæm tíðindi:

„Kona var dæmd fyrir hatursorðræðu í Austurríki fyrir það að segja meðal annars að Múhammeð hafi verið barnaníðingur. Hún kærði Austurríki fyrir það til Mannréttindadómstóls Evrópu á grundvelli þess að tjáningarfrelsið ætti verja hana. Austurríki hélt því fram í málsvörn sinni að tjáningarfrelsi mætti skerða til að verja allsherjarreglu (verja trúarlegan frið (protecting religious peace)) og verja rétt annarra til að særast ekki. Mannréttindadómstóll Evrópu taldi að skerða mætti tjáningarfrelsi meðal annars á þeim forsendum að trúfrelsið, sem kveðið er á um í 9. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, feli í sér rétt trúaðra til að þurfa ekki að móðgast alvarlega (right not to be seriously offended) og kvað upp dóm Austurríki í vil.“

Sindri er tilbúinn að taka afleiðingunum af ummælum sínum

Í lok greinar sinnar gerir Sindri síðan fullyrðingu hinnar dæmdu konu að sinni og segir að eins og Múhammeð sér lýst í hadíðunum hafi hann verið barnaníðingur. Í stuttu samtali við DV segist Sindri tilbúinn að taka afleiðingunum af þessum ummælum sínum: „Ég er tilbúinn í þann slag,“ sagði hann, stutt og laggott.