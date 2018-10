Össur um hrunþáttinn: „Minnti á köflum á endurfundi kunningja úr gömlu partíi. Einsog hrunið hefði verið þokkalegt fyllerí“

Össur Skarphéðinsson, sem var iðnaðarráðherra í hrunríkisstjórn Samfylkingarinnar og Sjálfstæðisflokksins 2007-2009, var ekki hrifinn af Kastljósþætti gærkvöldsins, sem fjallaði um hrunið í sérstökum 90 mínútna afmælisþætti.

Össur segir þáttinn hafa verið „herfilega“ leiðinlegan og saknaði sjónvarpskonunar Þóru Arnórsdóttur, en hann minnist þátta sem hún gerði um hrunið árið 2009:

Össur segir ekkert nýtt hafa komið fram í þættinum í gær, sem hafi helst minnt á endurfundi kunningja úr gömlu partíi:

„Jafn góðir og þeir þættir eru í endurskoðun var margfaldur Kastljósþáttur kvöldsins í kvöld hundleiðinlegur, upplýsti ekkert nýtt, og minnti á köflum á endurfundi kunningja úr gömlu partíi. Einsog hrunið hefði verið þokkalegt fyllerí. Öðrum spyrlinum fannst óskaplega fyndið að rifja upp við Hallgrím stórrithöfund að Davíð hefði sagt honum í útlöndum að Hallgrímur ætti að skammast sín fyrir að hafa lamið á bíl Davíðs. Búsáhaldabyltingin, sem sannarlega var eina byltingarástand lýðveldistímans ef hugsanlega er frá talið eitt síðdegi 1949, var varla til í huga spyrlanna. Hvernig er hægt að minnast hrunsins án þess að minnast á búsáhaldabyltinguna, mótmælafundina, og fundina í Háskólabíói? Get me out of here.“