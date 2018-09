Ljóð Leonards Cohens um Ísland – göfugt og myndarlegt fólk sem gaf honum humar og sterkt áfengi

Út er að koma ljóðabók með eftirlátnum kvæðum eftir skáldið og söngvarann Leonard Cohen. Það er sonur hans, Adam Cohen, sem hefur umsjón með útgáfunni, en bókin kemur út nú í byrjun október og nefnist The Flame.

Leonard Cohen mun hafa verið að vinna að ljóðabókinni þegar hann lést, 82 ára.

Meðal kvæðanna í bókinni er þetta ljóð um Ísland. Cohen kom hingað 1988 og hélt fræga tónleika í Laugardalshöll. Myndin er af umslagi bootleg plötu frá tónleikunum.

Flying Over Iceland

over Reykjavik, the “smokey bay”

where W.H. Auden went

to discover the background

of all our songs,

where I myself was received

by the Mayor and the President

(600 miles an hour

30,000 feet

599 miles an hour

my old street number on Belmont Ave)

where I, a second-rater

by any estimation,

was honoured by the noblest

and handsomest people of the West

served with lobster

and strong drink,

and I never cared about eyes

but the eyes of the waitress

were so alarmingly mauve

that I fell into a trance

and ate the forbidden shellfish